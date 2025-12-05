Kuyumcu fiyatları uçtu, imitasyona ilgi arttı

Altın fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle bazı vatandaşlar daha az maliyetli olan imitasyona yöneliyor.
Özelllikle Eminönü ve çevresinde sıkça rastlanan imitasyon altın dükkanlarında Trabzon burmasından beşi bir yerdeye, burma bilezikten altın kemere kadar çeşit çeşit ürün bulunabiliyor.
Uzmanlar ise imittasyon altının uzun vadeli kullanımda sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekiyor.
SAĞLIĞA ZARARLI
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekayi Kutlubay "Tüm vücutta yaygın hatta acil ve yoğun bakıma girmeyi gerektiren nefeste daralma, solunumun durması, tansiyonun düşmesi gibi şiddetli reaksiyonlar da meydana gelebiliyor.
Bu tarz aksesuarlara ya da bu tarz sahte ürünlere maruz kalmak ileride deride problem çıkarabiliyor" ifadelerini kullandı.