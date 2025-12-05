Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan: CHP hizip partisine dönmüş bir yapıda

"BANA SAHİP ÇIKMADILAR"

Savcılık görevinden istifa edip siyasete atıldığını hatırlatan Arıkan, "2018 yılında milletvekili adayı oldum. Savcılığı bıraktığım için hakkımda çok konuşuldu ama YSK'dan geçtim mi? Geçtim. Bu ülkede 14 yıl cumhuriyet savcılığı yaptım. İki basılmış kitabım, makalelerim, hukuk doktoram var. Güçlü bir CV ile siyasete girdim. Buna rağmen partide ne bir destek, ne bir sahiplenme gördüm" dedi. Milletvekilliği seçiminde sadece bin oyla kaybettikten sonra CHP yönetiminden hiçbir ilgi görmediğini belirten Arıkan, istifasının arkasındaki iki ismi işaret etti. Arıkan, "Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül bana hiçbir zaman sahip çıkmadı. Bir kere bile aramadılar. Oysaki yerelde iki dönem çalışmış, 130 bin nüfuslu ilçeye hizmet eden biriydim. Savcılığı bırakıp bu işe gönül vermiş birine 'Yılma, çalış' demelerini beklerdim. Ama onlar beni rakip gördü, korku ve kaygı duydu. Partide hizipçilik almış başını gidiyordu" diye konuştu.