Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan: CHP hizip partisine dönmüş bir yapıda

CHP'den istifa edip AK Parti saflarına katılan Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, istifa süreci ve eski partisinde yaşadığı zorlukları ilk kez anlattı. Arıkan, 2018 yılında milletvekili adayı olduğundan bu yana parti içinde gördüğü tavırları, kendisine yönelik sistematik saldırıları ve "hizipçi yapı" olarak tanımladığı örgüt içi mücadeleleri tek tek paylaştı.
"BANA SAHİP ÇIKMADILAR"
Savcılık görevinden istifa edip siyasete atıldığını hatırlatan Arıkan, "2018 yılında milletvekili adayı oldum. Savcılığı bıraktığım için hakkımda çok konuşuldu ama YSK'dan geçtim mi? Geçtim. Bu ülkede 14 yıl cumhuriyet savcılığı yaptım. İki basılmış kitabım, makalelerim, hukuk doktoram var. Güçlü bir CV ile siyasete girdim. Buna rağmen partide ne bir destek, ne bir sahiplenme gördüm" dedi. Milletvekilliği seçiminde sadece bin oyla kaybettikten sonra CHP yönetiminden hiçbir ilgi görmediğini belirten Arıkan, istifasının arkasındaki iki ismi işaret etti. Arıkan, "Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül bana hiçbir zaman sahip çıkmadı. Bir kere bile aramadılar. Oysaki yerelde iki dönem çalışmış, 130 bin nüfuslu ilçeye hizmet eden biriydim. Savcılığı bırakıp bu işe gönül vermiş birine 'Yılma, çalış' demelerini beklerdim. Ama onlar beni rakip gördü, korku ve kaygı duydu. Partide hizipçilik almış başını gidiyordu" diye konuştu.
"SİSTEMATİK YIPRATMA VAR"
CHP'deki yönetim ve belediyecilik anlayışını sert sözlerle eleştiren Başkan Arıkan, yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına da dikkat çekerek, "Baklava kutularından Eurolar çıkıyor, kişisel veriler sağa sola dağıtılıyor. Bunları yapanların casusluk suçundan bile yargılanabileceğini bilmeleri gerek. Her gün adı yolsuzlukla anılan bir yapının içinde artık yer alamazdım. CHP kendi ilkelerinden kopmuş, sadece bir kişinin adaylığı için mesai harcayan bir partiye dönmüş" ifadelerini kullandı. Arıkan, istifasının kişisel bir karar değil, uzun süredir yaşanan sistematik dışlama ve baskıların sonucu olduğunu belirterek açıklamalarını şöyle noktaladı: "CHP hizip partisine dönmüştü. Ayak kaydırma siyaseti vardı. Ben 2024'te Söke halkına 5 yıl hizmet sözü verdim. Benim için parti değil, Söke önemlidir. Doğru kararı verdiğime yürekten inanıyorum."
"AK PARTİ ÇOK İYİ İŞLEYEN BİR SİSTEME SAHİP"
Hakkında hiçbir adli veya idari soruşturma bulunmadığını belirterek kendisinin temiz bir siyasetten ödün vermediğini belirten Arıkan, "Buna rağmen aileme, eşime, çocuklarıma, hasta babama, bürokratlarıma, arkadaşlarıma iftiralar attılar. AK Parti'ye katıldım. Bundan memnunum. Devletten gelen bir savcı olarak devletin nasıl işlediğini bilirim. AK Parti tıkır tıkır işleyen bir sistem. Bana çok sıcak yaklaştılar, bağırlarına bastılar.
Halktan da büyük bir tepki almadım. Meclis çoğunluğunu da beraberimde getirdim. Hiçbir akçeli iş yapmadım. Arkadaşlarım bana güvendi" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulduğunu söyleyen Arıkan, CHP'de siyaset yaparken dahi devlet büyüklerine saygıda kusur etmediğini ifade etti.