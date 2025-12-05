Tire’de şap hastalığı süt üretimini vurdu

Türkiye'nin en önemli kooperatifleri arasında gösterilen Tire Süt Kooperatifi'nde, bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle günlük süt üretiminde önemli düşüşler yaşandı. Kooperatif Başkanı Osman Öztürk, bölgedeki şap hastalığının tam anlamıyla bitmediğini ve aralıklarla tekrarladığını belirterek, "Ortalama 260 ton olan günlük süt üretimimiz 17 ton civarında düştü" dedi. Üretimin düşmesinin fırsatçıların işine yaradığına söyleyen Öztürk, "Bazı firmalar, yüksek fiyatlarla adeta kapkaç sistemi başlattılar. Şap hastalığını nedeniyle üretimdeki azalma tüketiciye fahiş ürün fiyatları olarak henüz tam yansımadı. Ancak küçük artışlar yaşandı" ifadelerini kullandı