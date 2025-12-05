Torbalı'da erken hasat: Sıcaklıklar yükseldi, tezgahlar dolu, fiyatlar ucuzladı

'FİYATLAR OLDUKÇA DÜŞÜK'

60, 120 ve 175 günlük fide aralıklarına göre ekiyoruz ama karnabahar ve lahana gibi kış sebzeleri sıcaklık nedeniyle bir anda yetişmeye başladı. Bu nedenle büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Şubat ve mart aylarının başına kadar kısım kısım hasat etmemiz gerekirken, muhtemelen mart başına kadar çoğu sebzemizin hasadı bitmiş olacak" ifadelerini kullandı. Tüm sebzelerin aynı anda olgunlaşmasının piyasada bolluğa yol açtığını ve fiyatların düşebileceğini söyleyen Girgin, "Mahsullerimiz tonaj olarak da yüksek. Bu da piyasanın düşmesine sebep oluyor. Üreticiler çok ucuza üretim yapmak zorunda kalıyor. Maliyetler yükseldi ancak bolluk nedeniyle fiyatlar düşük. Üreticimiz şu anda zor günler yaşıyor" dedi.