Yapay zeka elektriğe olan talebi hızla artırıyor

ULUSLARARASI Enerji Ekonomisi Derneği Orta Doğu ve Orta Asya Konferansı Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu, yapay zeka ve veri merkezlerinin yüksek elektrik tüketimi olduğunu belirtti. Enerji dönüşümündeki ekonomik ve jeopolitik etkiler ile sürdürülebilirliğin önemini anlatan Kumbaroğlu, şunları kaydetti: "Veri merkezlerinin, yapay zekanın çok ciddi elektrik tüketimi var ve talep hızla artıyor. ABD'nin tahminlerine baktığınızda 2030'larda toplam elektrik tüketiminin yüzde 10'u veri merkezlerinden öngörülüyor. Elektrifikasyonun gerektirdiği altyapı yatırımları şebeke altyapısı, iletim ve dağıtım hatları, bakır çok kritik bir mineral haline geliyor."