BTC madenciliğinde enerji tüketimi iki katına çıkacak

BITCOIN madenciliği ve kripto varlıkların yaygınlaşması, veri merkezlerinin hızla büyümesine yol açarak küresel enerji talebini artırıyor. Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) Yönetim Kurulu Üyesi Kardelen Afrodit Adsal, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde Bitcoin madenciliğinin 2030'a kadar yıllık enerji tüketiminin yaklaşık iki katına çıkacağını, bunun enerji dengelerini hassaslaştıracağını belirtti. Adsal, kripto varlıkların yoğun kullanımının hem veri merkezlerinde hem de bu merkezlerde kullanılan ekipmanların üretildiği ülkelerde enerji talebini artırdığını, dolayısıyla enerji politikalarını ve uluslararası işbirliklerini etkilediğini vurguladı. Avrupa Birliği'nin veri merkezlerinde yenilenebilir enerji kullanımını teşvik ettiğini, soğutma ve ısıtma sistemlerinde verimliliği önceliklendirdiğini dile getiren Adsal, enerji tüketimindeki artışın veri merkezlerindeki büyümeden kaynaklanacağını ve daha verimli ekipman ile konum seçimlerinin bu artışı dengelemeye yardımcı olacağını söyledi.