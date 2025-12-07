Gözler MB’nin faiz kararına çevrildi

GEÇEN hafta küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıktı. Gözler yeni haftada ABD Merkez Bankasının (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alacağı para politikası kararlarına çevrildi. Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1 yükselişle 11.007,37 puandan kapandı. Gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında çıkacak faiz kararı gündemin odağında yer alacak. Gelecek hafta yurt içinde çarşamba sanayi üretimi, perşembe TCMB faiz kararı, cuma ödemeler dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.