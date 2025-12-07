Türk ve Azerbaycan iş dünyası aynı masada

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakü'de Türkiye'nin Büyükelçiliği'nde Türk iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "tek millet, iki devlet" anlayışıyla her alanda güçlenerek sürdüğünü belirterek iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 7,9 milyar dolara ulaştığını, karşılıklı yatırımların toplamda 38 milyar doları aştığını söyledi. Azerbaycan ile sosyal güvenlik ve iş gücü alanındaki anlaşmaların etkin şekilde uygulanması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetlerin dijitalleştiğini ifade etti.