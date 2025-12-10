SGK hastanelere ödenen sağlık hizmeti bedelini artırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde artışa gidildiğini açıkladı.

Buna göre;

Tedavilere ilişkin karşılanan bedellerde yüzde 10 ila yüzde 55 oranında, yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedellerinde yüzde 10 ila yüzde 85 oranında artış gerçekleştirildi.

Bu düzenlemelerle, bedeli karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar TL tutarında iyileştirme sağlandığı belirtilen açıklamada, "Herkes için daha erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için durmaksızın çalışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sağlık hizmetlerinde yapılan iyileştirme hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işıkhan açıklamasında, "Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum" dedi.