Yeni asgari ücret için geri sayım... Zam formülü netleşiyor!

Buna göre; asgari ücret net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkacak. Oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek. Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam formülü konuşuluyor. Bu hesaplama dikkate alındığında ise zam oranı yüzde 23.5 olarak şekillenirken, asgari ücret ise 27 bin 298 TL olarak hesaplanıyor.