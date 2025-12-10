Yeni asgari ücret için geri sayım... Zam formülü netleşiyor!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu cuma günü ilk toplantısını yapmaya hazırlanırken, milyonlarca kişinin beklentisi arttı. Kulislerde, zam için hedeflenen ve beklenen enflasyon ortalamasının esas alınacağı konuşuluyor.
Bu formüle göre zam oranının yüzde 23.5, net asgari ücretin ise 27 bin 298 TL olması öngörülüyor. Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre aylık ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin çıkışı asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı.
Buna göre; asgari ücret net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkacak. Oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek. Kulislerde asgari ücret zammına ilişkin hedeflenen ve gerçekleşen enflasyonun ortalamasına yakın bir zam formülü konuşuluyor. Bu hesaplama dikkate alındığında ise zam oranı yüzde 23.5 olarak şekillenirken, asgari ücret ise 27 bin 298 TL olarak hesaplanıyor.
ORTALAMAYA YAKIN
Müzakerelerin 25 bin TL ila 28 bin TL arasında yürütülmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 44 enflasyona karşın Komisyon'un yüzde 30 zam yapıldığını anımsatan kaynaklar, OVP ve uygulanan sıkı para politikası dikkate alındığında, hedeflenen ve gerçekleşen enflasyon ortalamasının dikkate alınmasının en güçlü seçenek olduğunu ifade ediyor.
TÜRK-İŞ BEKLEMEDE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısına ilişkin gündeme getirdiği "5+5+1" formülü sonrasında "kararname" gibi resmi bir adım atılmaması nedeniyle Türk-İş toplantıya katılmaya sıcak bakmıyor. Türk-İş ayrıca asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınan enflasyon sepetinin yapısında da değişim talebinde bulunuyor. Türkİş, bugün ve yarın hükümet kanadından bir adım atılmadığı takdirde masaya oturmayacak.