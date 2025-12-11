Altın yükseldi mi? İşte 11 Aralık gram, çeyrek ve ons altın fiyatları

Son dakika haberleri... Altın piyasaları, küresel ekonomideki gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. … 11 Aralık 2025 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadra? İşte Gram, Çeyrek fiyatları
11 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Yatırımcılar, düğün yapacaklar ve altın birikimi yapanlar için 11 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla serbest piyasada işlem gören güncel altın fiyatları listesi;
Gram Altın Satış Fiyatı: 5.779,57 TL
Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 9.561,00 TL
Yarım Altın Satış Fiyatı: 19.116,00 TL
Tam Altın Satış Fiyatı: 37.901,95 TL
Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 38.086,00 TL
Gremse Altın Satış Fiyatı: 95.045,53 TL
Ons Altın Satış Fiyatı: 4.215,20 Dolar