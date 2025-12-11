  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Altın yükseldi mi? İşte 11 Aralık gram, çeyrek ve ons altın fiyatları

Altın yükseldi mi? İşte 11 Aralık gram, çeyrek ve ons altın fiyatları

Son dakika haberleri… 11 Aralık 2025 Perşembe günü altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar 'Altın fiyatları ne kadar oldu?', 'Çeyrek altın kaç TL?' sorularına cevap arıyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Altın yükseldi mi? İşte 11 Aralık gram, çeyrek ve ons altın fiyatları

Son dakika haberleri... Altın piyasaları, küresel ekonomideki gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. … 11 Aralık 2025 Perşembe günü altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadra? İşte Gram, Çeyrek fiyatları

Altın yükseldi mi? İşte 11 Aralık gram, çeyrek ve ons altın fiyatları

11 ARALIK 2025 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Yatırımcılar, düğün yapacaklar ve altın birikimi yapanlar için 11 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla serbest piyasada işlem gören güncel altın fiyatları listesi;

Gram Altın Satış Fiyatı: 5.779,57 TL

Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 9.561,00 TL

Yarım Altın Satış Fiyatı: 19.116,00 TL

Altın yükseldi mi? İşte 11 Aralık gram, çeyrek ve ons altın fiyatları

Tam Altın Satış Fiyatı: 37.901,95 TL

Cumhuriyet Altını Satış Fiyatı: 38.086,00 TL

Gremse Altın Satış Fiyatı: 95.045,53 TL

Ons Altın Satış Fiyatı: 4.215,20 Dolar

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA