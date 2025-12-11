Bakan Uraloğlu: Esenboğa metrosuna 2026’da başlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığının 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplanan TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

ULAŞIM YATIRIMLARI 571 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir yanındaki 2 bin 3 şantiyede 235 bin kişinin istihdam edildiğini ve yatırım programındaki 2 bin 171 projenin toplam büyüklüğü ise 5,2 trilyon lirayı aştığını ifade etti. Bakanlığın 2026 yılı yatırım bütçesinin 571 milyar lira olduğunu belirten Uraloğlu, "Bakanlık olarak vizyonumuz açık ve nettir: insan ve çevre odaklı, akıllı ve güvenli entegre ulaştırma sistemleriyle, hızlı iletişim ağlarıyla dünyada öncü olmak. Ulaştırma ve lojistik ana planımız da tam olarak bu hedeflerin yol haritası niteliğindedir. Tüm ulaşım segmentlerini tek bir sistem olarak ele alıyor; verimlilik, güvenlik ve çevre hassasiyetini bir araya getiriyoruz. İklim kriziyle mücadeleyi ve net sıfır emisyon hedeflerini ulaştırma politikalarımızın temel ekseni olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ORTA KORİDORU GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle lojistik dünyanın merkezi haline geldiğini kaydederek, "4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam ekonomik büyüklüğü 55 trilyon doları aşan 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajı doğru okumak, ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ölçekte bütüncül bir anlayışla planlamak zorundayız. Bugün, Türkiye'yi yalnızca coğrafi konumuyla tanımlamak artık kafi değildir çünkü Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde altyapı hamleleri, kriz çözme kabiliyeti, yapıcı diplomasisi ve güven inşa eden yaklaşımıyla jeostratejik bir barış ve güven adası haline gelmiştir. Bu nedenle, artık sadece 'Türkiye'siz koridor olmaz' demiyor, aynı zamanda 'Türkiye'siz güvenlik ve istikrar da olmaz' diyoruz. Türkiye, yalnızca bir geçiş noktası değil Avrasya lojistiğinde istikamet belirleyen barış yanlısı ve istikrarlı bir merkezdir. Bu kapsamda Orta Koridoru güçlendireceğiz inşallah" diye konuştu. Uraloğlu ayrıca Türkiye'nin jeopolitik üstünlüğünü ekonomik güce dönüştüreceğini ve ticaretin rotasını tayin eden bir ülke haline geleceğini söyledi.

'KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİYLE 39 MİLYAR DOLARLIK KARLI BİR YATIRIM BAĞLADIK'

Son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan projelerden bahseden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Kamu-özel iş birliği projeleri dahil yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirdik. Bugün, dört sektörde tamamladığımız 71 kamu-özel iş birliği projesinin yatırım tutarının 51 milyar dolar olduğunu belirtmek isterim. Emtia fiyatlarındaki döviz bazlı artışlar esas alındığında, aynı projeleri bugün yeniden yapmanın bedeli 90 milyar dolardır. Şayet bu yatırımları sadece kamu bütçesiyle yapmaya kalksaydık bu projeler ya yıllarca gecikecek ya da hiç yapılamayacaktı Kamu-özel iş birliği modeliyle projeleri vaktinde hayata geçirdik ve ülkemize 39 milyar dolarlık daha karlı bir yatırım bağlamış olduk. Kamu-özel iş birliği bir yapım modeli olduğu gibi, aynı zamanda bir finansman modelidir. İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerimizin stratejik önemi bugün daha net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Kamu-özel iş birliği projeleriyle hayata geçirdiğimiz havalimanı projelerimizde garanti rakamlarını aşarak ülkemiz önemli gelirleri elde etmiş oldu. Bu kapsamda, bugüne kadar İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'ndan toplam 3 milyar 428 milyon Avro kira geliri elde ettik. Ayrıca, İstanbul ve Esenboğa havalimanlarından da son 1 yıl içerisinde beklenenden fazla yolcu gerçekleşmesinden dolayı 137 milyon Euro ilave gelir elde etmiş olduk. Böylece, kamu-özel iş birliği modeliyle havalimanlarımızdan hazineye yaklaşık 3,57 milyar Euro'luk katkı sağladık."

Bakan Uraloğlu ayrıca 2025 yılında ulaştırma, altyapı, haberleşme, lojistik alanlarında toplam yatırım tutarı 190 milyar lirayı bulan 44 projeyi tamamladıklarını dile getirdi.

'DÜNYANIN ÇEVRESİNİN 4'TE 3'Ü KADAR UZUNLUKTA BÖLÜNMÜŞ YOLU BİTİRDİK'

Bakan Uraloğlu, bölünmüş yol ağını 30 bin 14 kilometreye çıkardıklarını vurgulayarak, "Bu bahsettiğim rakamı biraz daha anlamak için, dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar uzunlukta bir bölünmüş yolu bitirdiğimizi takdirlerinize sunuyorum. İnşallah, durmak yok, yola devam edeceğiz ve daha güçlü Türkiye'yi beraberce inşallah inşa edeceğiz. Bu bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde 768 milyon saat, 2 milyar 520 milyon litre akaryakıt tasarrufunu da sağlamış olduk. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyeceği kadar, 6,3 milyon ton karbon emisyonunu da atmosferimizden bertaraf etmiş olduk. 8 bin 591 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplamalı uzunluğumuzu 32 bin 708 kilometreye, 50 kilometre olan tüneli 838 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğunu da 813 kilometreye yükselttik. Otoyolu ağımızı 3 bin 796 kilometreye çıkardık, 2028 sonuna kadar 4 bin 330 kilometreye de çıkarmayı hedeflemiş durumdayız. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında, son 10 yılda otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inciyiz; trafik güvenliğinde 100 milyon kilometre başına can kaybını yüzde 81 oranında azalttık" dedi.

'MOBİL VE GENİŞ BANTTA 97 MİLYON ABONE SAYISINI ULAŞTIK'

Haberleşme alanında çok önemli hamlelere imza attıklarını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Mobil ve geniş bantta 97 milyon abone sayısına ulaştık, fiber altyapımız 638 kilometreye ulaştı. Siber olaylarda USOM kanalıyla, onun etkisiyle rol model ülke haline geldik. E-devlet uygulamalarında Avrupa'da ve dünyada gerçekten iyi bir sıraya geldik, Avrupa'da ilk 10 içerisindeyiz. Yine, geçen yıl TÜRKSAT 6A'mızı uyduya gönderdik, bu sene de hizmete alınmıştır. Böylece, bir hayali daha gerçeğe ulaştırmış olduk ve sırada da 7A var, onun çalışmalarına da başlıyoruz. Yerli ve milli mühendislerimizle, inşallah, bunu da gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı uzayda da taçlandıracağız. Buna söz verdik, inşallah bu sözümüzü de tutacağız, uzay, artık sadece bir hayal değil, orada bayrağımızı dalgalandıran, iz bırakan, üreten, söz sahibi bir ülke haline geldik. Bütünleşik hizmet anlayışının sahadaki karşılığını güçlendiren bir diğer stratejik adımımız ise ülkemizin haberleşme altyapısını yeni nesil teknolojilerle tahkim eden 5G sürecidir. Türkiye dijitalleşme yolculuğunda yeni bir sayfaya daha geçmektedir. 5G teknolojisini ülkemizde devreye alarak mobil iletişimde hız, kapasite ve hizmet kalitesini çağın gerekleriyle buluşturuyoruz. Bu geçişle birlikte iletişim hızımız yaklaşık 10 kat artmış olacak" değerlendirmesinde bulundu.

ESENBOĞA METROSUNA 2026'DA BAŞLIYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı metrosuna önümüzdeki sene başlıyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesine 15 milyar liralık metro işi yaptık, sadece 6 milyar lira almış olduk ki bununla mahsuplaştık. Kahramanmaraş'taki ve Hakkari'deki ILS sisteminin ikisi de aktiftir ancak oradaki mania hatlarından dolayı uçaklar her şartta iniş yapamamaktadır. Aksaray-Kireçlik Yolu'nu inşallah yatırım programına teklif ettik, onu almaya gayret ediyoruz, aldığımız takdirde ona başlamış olacağız. Kanal İstanbul'la ilgili bizim şu anda yaptığımız çalışma Başakşehir-Nakkaş Otoyolu'nun Sazlıdere Köprüsü'nü yapıyoruz, o köprü zaten Kanal İstanbul'dan bağımsız bir şekilde yapılmak durumundadır. Mobil kapsama noktasında şu anda ülkemizin yüzde 99'unu kapsamış durumdayız, inşallah geri kalanını da 5G'yle halletmiş olacağız. Ordu-Giresun Havalimanı'nda 10 yıllık bir rutin bakım sonucu ufak bir deformasyonu giderdik, 5 uçaklık apron sahasını da 9'a çıkarmış olduk. Nevşehir Çevre Yolu'nun yatırım programına teklifini yaptık, inşallah onu da alabilirsek başlayacağız. KÖİ projelerinin ilkini 2028 yılında devralıyoruz ve önemli bir bölümünü de 2035'e kadar devralmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL DEPREMİNDE BÜTÜN SESLİ ÇAĞRILARIN YÜZDE 99,5'İNİ KARŞILADIK'

Afet esnasında GSM haberleşmesi ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "23 Nisan'daki İstanbul depreminde bütün sesli çağrıların yüzde 99,5'ini karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim ama internet üzerinden yapılan çağrıların tamamını karşılamış olduk. İyidere Lojistiğin altyapısını önümüzdeki sene bitiriyoruz. Yine İkizdere-Ovit yolunun ihalesini yaptık. Ayder-Tunca yolunun bir bölümünü yaptık, devamını yapacağız. Altyapıda gerek kendi elemanlarımız gerekse de müşavir firmalarla gerekli denetimleri yapıyoruz. Türkiye'deki ortalama fiyatın bin 500 ile 3 bin 100 lira arasında olduğunun altını çizmek isterim. Eğer yarın uçacaksanız 3 bin liraya, 10 gün sonra uçacaksanız 900 liraya uçabilirsiniz. Şanlıurfa Şehir Hastanesi kavşağını inşallah yapacağız. Birecik Köprüsü'nün projesini bitirme aşamasındayız, önümüzdeki sene yatırım programına alıp ihalesini yapacağız. Viranşehir Çevre Yolu'nda bazı engeller var, birçoğunu aştık, onlara devam edeceğiz. Samsun Hızlı Tren Kırıkkale Çorum'a kadar başladık. Geri kalan Çorum-Samsun arasını 2026 yatırımına alıyoruz, onun da çalışmalarına seneye başlıyoruz. Samsun- Sarp hızlı tren projesinin çalışmalarına başladık, inşallah onu da yapmak bizlere nasip olacak. Samsun Havalimanı terminalini yatırım programına teklif ettik, takibini yapıyoruz. Bursa- Gemlik demir yolunun proje çalışmalarını ancak yürütüyoruz. Osmaneli- Bursa arasını inşallah seneye, devamını da 2028'de inşallah açacağız" diye konuştu.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.