Bakan Yumaklı: Gıda denetimlerinde en küçük taviz yok

Tarım ve Orman Bakan İbrahim Yumaklı, medya temsilcileriyle bir araya gelerek 2025 yılı değerlendirmesi ve 2026'ye yönelik Bakanlık hedeflerini anlattı. Gıda meselesinin kırmızı çizgisi olduğunu bir kez daha hatırlatan Yumaklı, Burada en küçük bir taviz yok. Gıdada sahtekarlık yapanları artık anlık olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz, bu uygulamamız aynı şekilde devam edecek. Ayrıca bu alanda başka yeniliklerimiz de olacak. Gıda denetimlerinde kamera uygulamasına yakında başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

'DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİYOR'

SU sorununa karşı belediyeler başta olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Yumaklı, "Kayıp-kaçak oranlarının mutlaka düşürülmesi gerekiyor. İzmir'de Tahtalı Barajı'ndan temin edilen suyun neredeyse barajdan çıkan kadarı şebekede kayboluyor. Ankara'da kayıp-kaçak oranı yüzde 39. Yani barajdan çıkan 100 litrenin sadece 61 litresi vatandaşa ulaşabiliyor. Maalesef birçok ilde tablo bundan çok farklı değil" dedi. 2026 yılında su alanında 290 tesisin hizmete alınacağını duyuran Yumaklı, "Bütçemizde de en büyük pay yine su yatırımlarına ayrılacak. Çünkü su meselesi gerçekten şakaya gelmez" ifadelerini kullandı.