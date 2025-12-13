‘Vatandaşın refahını yükseltmeyi hedefliyoruz’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dış ticaret yapımızı daha rekabetçi hale getirerek, vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Yılmaz, "Yüksek katma değerli üretimi önceleyen sanayi politikalarımızın katkısıyla dış ticaret yapımızı daha rekabetçi hale getirerek mal ve hizmet ihracatımızı artırmayı, verimlilik artışlarını odağına alan bir büyüme modeliyle vatandaşımızın refahını kalıcı olarak yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi. Mal ihracatı ve hizmet gelirlerinin destekleyici rolüyle cari dengenin temmuz, ağustos ve eylül aylarından sonra ekim ayında da fazla verdiğini aktaran Yılmaz, ekimde yıllıklandırılmış cari açığın 22 milyar dolar olarak gerçekleştiği bilgisini paylaştı.