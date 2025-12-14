Ayşegül hayalini gerçekleştirdi

Üniversite eğitimini tamamlayıp memleketi Muğla'ya dönen Ayşegül Koçal (28), Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesinden aldığı destekle hayali olan büyükbaş hayvan besiciliğine başladı. Hayvanlarla iç içe olmayı sevdiğini belirten Koçal, "30 büyükbaş hayvan aldım ve onlardan şimdiden 7 buzağım oldu" dedi. Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül Koçal, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü'nden mezun olduktan sonra hayvancılık yapmaya karar erdi. Koçal, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesine başvurdu. Genç üretici, proje kapsamında 5 yıl düşük faizle 3 milyon lira kredi almaya hak kazanarak, 30 damızlık büyükbaş hayvan sahibi oldu.