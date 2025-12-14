‘Hedef 100 milyar dolar’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de çok verimli görüşmeler yaptıklarını, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine çıkartmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.ABD ile ikili ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Washington'da temaslarda bulunan Bakan Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında eylül ayı sonunda yapılan görüşmenin iki ülke ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu, söz konusu görüşmenin siyasi ilişkiler ve bölgesel krizleri çözme noktasında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinde hızlandırıcı bir etkisinin olduğunu söyledi. Bolat, "Biz de ticaret bakanları olarak bunun içini doldurmak ve buna hangi yol haritasıyla ulaşılacağını çalışmak zorundayız" dedi.

'GÖRÜŞMELER VERİMLİ OLDU'

ABD Ticaret Odası ev sahipliğinde 20 civarında büyük, Türkiye'de yatırımları olan Amerikan şirketlerinin üst yöneticileriyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, son olarak ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını kaydetti. Bolat, "Çok verimli görüşmeler oldu. İki ülke heyetleri arasında teknik düzeyde konular çalışılacak. Türkiye ile ABD arasında geçen yıl 34 milyar dolara ulaşan, bu yıl da 38 milyar dolara ulaşması kesin olan dış ticareti, gelecek yıl rahatlıkla 40 milyar doların üzerine çıkarıp yakın gelecekte 50 milyar dolar bandına, orta ve uzun vadede de 100 milyar dolar hedefine çıkartmak için çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.Görüşmelerde dış ticaretle ilgili kurallar, Türkiye'ye daha fazla Amerikan yatırımlarının gelmesi için yapılacaklar ve beklentilerin de konuşulduğunu anlatan Bolat, 2 binin üzerinde Amerikan şirketinin Türkiye'de 15,5 milyar doların üzerinde yatırımı olduğunu hatırlattı.