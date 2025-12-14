Haberler Ekonomi IBAN'la para göndermede yeni dönem IBAN'la para göndermede yeni dönem Son dakika haberleri... Yeni yılla beraber IBAN'la para gönderme kuralları değişecek. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında bankalar yüksek meblağlı para transferinde kullanıcıların çipli kimlikleri ile ek güvenlik doğrulaması yapmasını isteyecek. HABER MERKEZİ









Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda 11. Yargı Paketi kabul edildi. Yılın son günlerinde paketin Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor. Buna göre IBAN ile para gönderme sisteminde değişiklikler olacak, 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde açıklama talep edilebilecek.

KİMLİK DOĞRULAMASI İSTENECEK

Son dönemlerde artan yasa dışı bahis faaliyetlerine dikkat çeken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kapsamlı bir eylem planının devreye alınacağını ifade etti. Yeni düzenlemelerle finansal işlemlerde kimlik doğrulaması zorunlu hale getirilecek. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda "Elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılması mümkün olmayacak" açıklamasında bulundu. Paketin kabul edilmesi halinde IBAN'a para transferinde de yeni düzenlemeler hayata geçirilecek.