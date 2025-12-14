Zengin turizm potansiyeline rağmen İzmir'in hak ettiği turizm gelirine sahip olamadığına dikkat çeken İzmir Otelciler Odası Başkanı İbrahim Veral, "İzmir'e gelen turist sayısı artırılmalı. Şehrimizde turizmin gelişmesine büyük önem veriyoruz. Otelciler turizm sektörünün en önemli parçalarından biridir. Turizm; çok sektörlü, yüksek katma değerli, nitelikli ve uzun vadeli bir yatırım aracıdır. İzmir'de turizm şahlanırsa, otelciler için de refah dönemi başlar" diye konuştu. TTI İzmir-19'uncu Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi'nde de oda olarak stant açtıklarını hatırlatan Veral, "İzmir Otelciler Odası yönetimi olarak, bu tür fuarlara daha fazla sahip için çalışıyoruz. Turizm fuarında oda üyelerimizi, İzmir merkez ve çevre ilçelerimizdeki otelleri temsil ediyor ve tanıtıyoruz. Otelcilik ile turizm sektörü etle tırnak gibidir. Otelciler, tatil için yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra, inanç turizmi, sağlık turizmi, iş-toplantı-etkinlikler için kente gelen tüm misafirlere kapılarını açar. Onlara kaliteli hizmet vermek turizmin sağlıklı şekilde ivmesini yukarıda tutmasına da vesile olur. Turizm, İzmir'i yarınların şehri yapmanın en güvenilir kaynağıdır" dedi.

TURİZM PROJELERİ

İzmir Otelciler Odası olarak kenti turizmde parlatacak projeler hazırladıklarını da hatırlatan Veral sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu projeler içinde en çok önem verdiğimiz, Basmane bölgesinde bir Old Town yaratmak. Basmane kentte konaklama tesislerinin yoğun olduğu tarihi bir bölge. Kent merkezinde bulunmasına rağmen, bugün adeta Suriyeli'lerin, Afrikalıların istilası altında kalmış, bakımsız durumda. Basmane'deki tarihi dokuyu koruyarak, restorasyon çalışmaları ile bölgeyi yenileyerek İzmir'e Old Town konseptinde muazzam bir turizm alanı kazandırmış oluruz. İddia ediyorum bunu başardığımız takdirde dünyada pek çok ünlü turizm merkezleri ile yarışabilecek bir alan oluştururuz. Uzun soluklu bir iş bu ama bir yerden başlamak gerekiyordu. Oda yönetimi olarak biz ilk adımı kentteki meslek örgütleri ve turizm kurumlarının üst düzey yetkilileri ile attık. Projemizin takipçisi de olacağız."