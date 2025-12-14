Küresel piyasalar merkez bankaları haftasına odaklandı

Piyasalarda gözler gelecek hafta Japonya, İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki para politikası kararları ile ABD'de açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.Fed, geçen hafta politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3.5-3.75 aralığına çekti. Böylece banka, aralık toplantısıyla birlikte faiz indirim döngüsünü sürdürerek, bu yıl politika faizinde üçüncü kez gevşemeye gitmiş oldu. Fed'in politika metni, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğine, bu yıl istihdam artışının yavaşladığına ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiğine işaret etti.