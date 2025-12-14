LPG piyasası gelir payı bedelleri belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2026 yılında petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında uygulanacak gelir payı bedellerini belirledi. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda benzin, motorin, gazyağı, havacılık yakıtları ve yakıt naftası için gelir payı bedeli metreküp başına 45.68 lira olarak belirlendi. Dampingli denizcilik yakıtları için gelir payı bedeli metreküp başına 45.68 lira seviyesinde tespit edilirken, artık denizcilik yakıtları ile fuel oil türleri için bedel ton başına 48.52 lira oldu. Söz konusu kararlar 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.