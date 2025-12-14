Sındırgı’da tarhana bezdirmesi bereketi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınlar, geleneksel tarhana bezdirmesi için bir araya geldi. Hamurlar imece usulü açıldı ve odun ateşinde kaynayan büyük kazanlara aktarıldı. Mahalleye yayılan koku yıllardır süren geleneğin sıcaklığını hatırlattı. Bezdirmede kullanılan malzemeler özenle hazırlandı. Soğan, patates, biber ve nohudun kavrulmasıyla başlayan süreç; hamurların kaynar suya bırakılmasıyla devam etti. Baharatlarıyla lezzeti katlanan yemek, tepside ortasına yoğurt eklenerek servis edildi. Mahalle sakinleri, özellikle soba başında yenildiğinde lezzetin katlandığını belirtti.