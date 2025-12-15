2025 mi 2026 mı? Hangi yılda emekli olmak daha avantajlı?

Emekli olmayı düşünen çalışanlar dikkat! 2025'te mi 2026'da mı emekli olmak daha avantajlı? 2025 yılında emeklilik dilekçesini veren ne kadar fazla emekli maaşı alacak? Maaş farkı ne kadar olacak? Hesaplı emeklilik için hangi tarihlerde dilekçe verilmeli?





NE ZAMAN VERİLMELİ?

Özel sektörde çalışanlar 31 Aralık'a kadar emeklilik dilekçelerini SGK'ya vermeleri halinde 2025 yılı emeklisi sayılacak. İşlemleri Ocak 2026'da tamamlanarak 31 Aralık 2025 tarihi üzerinden emeklilik maaşları hesaplarına yatırılacak. Kamu işçileri için de iki ayrı durum söz konusu. Her ayın 1'in de maaşlarını alan kamu işçileri 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermek zorunda. Ayın 15'inde maaş alan kamu işçilerinin ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verme imkânları bulunuyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenler 2025 yılı emeklisi sayılacak.

2025-2026 Yılı emekli maaşları farkı verilere göre EYT'den emekli olacaklar da dahil yaklaşık 500 bine yakın emekli adayını ilgilendiriyor. Kamuda çalışan memurlar ise bu maaş farkından etkilenmiyor.

2024'TE FARK NE OLDU?

Dilekçeyi 2024 yılında verenlerin emekli aylığı 2025 yılında verenlere göre yüzde 30 civarında daha fazla oldu. Fark, aylığı düşük olanlarda yüzde 29, yüksek olanlarda yüzde 32 oranında gerçekleşti.