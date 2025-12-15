Bakan Göktaş’tan 3 bin personel alım müjdesi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulunan Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığa yeni personel alımıyla ilgili soruya, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak ve daha fazla kitleye ulaştırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımımız olacak" yanıtını verdi. Göktaş, doğum izninin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta AK Parti Grubumuzla da istişare ettik" dedi. Yasal düzenlemeyle ilgili takvimin sorulması üzerine Göktaş, yeni yılın başında Meclis'e gelmesini ümit ettiklerini dile getirdi.