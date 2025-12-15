Emeklilik dilekçesinde kritik tarihler

ÖZEL sektörde çalışanlar 31 Aralık'a kadar emeklilik dilekçelerini SGK'ya vermeleri halinde 2025 yılı emeklisi sayılacak. İşlemleri Ocak 2026'te tamamlanarak 31 Aralık 2025 tarihi üzerinden emeklilik maaşları hesaplarına yatırılacak. Kamu işçileri için de iki ayrı durum söz konusu. Her ayın 1'in de maaşlarını alan kamu işçileri 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini vermek zorunda. Ayın 15'in maaş alan kamu işçilerinin ise 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verme imkânları bulunuyor. Bu tarihe kadar dilekçe verenler 2025 yılı emeklisi sayılacak.