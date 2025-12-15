Otomotivde rekor üstüne rekor! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü!

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin ocak-kasım dönemindeki otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12.3 artışla 37 milyar 764 milyon 784 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarlık ihracatla rekor kıran otomotiv sektörü, bu sene 11 ayda bu rakamı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.