Sanayide dijital dönüşüm uygulaması masaya yatırıldı

İZMİR Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİ- AD) ile Yaşar Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği "Yapay Zeka ile Sanayide Akıl Çağı Paneli", Yaşar Üniversitesi Rektörlük Ana Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu ise akademi ve sanayi iş birliğinin dijital dönüşümdeki kritik rolüne değindi. Üniversitelerin artık sadece eğitim ve araştırma merkezi olmadığını, aynı zamanda sanayinin inovatif dönüşümüne öncülük eden ekosistem ortakları haline geldiğini vurgulayan Kazançoğlu, üniversite olarak yapay zeka alanında yaptıkları çalışmalarla bölge sanayicisine destek olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.