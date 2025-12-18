Türkiye’nin mandalina ihracatı rekora ulaştı

Yılın 11 ayında 614 milyon 989 bin dolarlık mandalina
ihracatı gerçekleştiren Türkiye
, bu ihracatla tüm zamanların yıllık dış satım rekorunu kırdı. Verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye ocak-kasım döneminde 690 bin 14 ton mandalina ihraç etti. Geçen yılın ocak-kasım döneminde 583 bin 243 ton olan ihracatın miktar bazındaki artışı yüzde 18 oldu. İhracat değer bazında ise yüzde 61 yükselerek 614 milyon 989 bin dolara ulaştı. Yılın 11 ayında, tüm zamanların rekoru olan 2023
'teki yıllık 575 milyon dolar ihracata 39 milyon dolar civarında fark atılarak yeni rekor kırıldı.