Faiz dalgalanmalarına sigorta sektöründen esnek çözümler

SİGORTA sektöründe faiz dalgalanmaları nedeniyle özellikle varlık ve yükümlülük yönetiminde daha esnek portföy yapıları ve kısa vadeli yeniden fiyatlama stratejilerinin gündeme geliyor. Hayat ve emeklilik ürünlerindeki uzun vadeli taahhütlerin, faizlerden en çok etkilenen alanlardan biri olduğuna dikkati çekiliyor. Faiz dalgalanmalarının risk yönetimini daha dinamik hale getirdiğine değinen sektör temsilcileri, şirketlerin artık sadece klasik senaryolara değil, farklı faiz seviyelerine göre çoklu senaryo analizleri yaptığını dile getirdi. Bunun da özellikle varlık ve yükümlülük yönetiminde daha esnek portföy yapıları ve kısa vadeli yeniden fiyatlama stratejilerini gündeme getirdiği kaydedildi. Faiz dalgalanmalarına karşı daha esnek ve sürdürülebilir çözümlerin geliştirildiğini belirten sektör temsilcileri, faiz oranlarındaki değişimin sigorta şirketleri için "pusulayı yeniden ayarlamak" anlamına geldiğini vurguladı.