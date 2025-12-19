Zeytinyağında rekolte düşünce fiyatlar arttı

AYDIN'IN önemli ihracat ürünlerinden olan ve yüksek kaliteli zeytinyağının, bu yıl rekoltesinin düşük olması sebebiyle alım fiyatları arttı. Nisan ayına kadar 140 TL olan 5 asit zeytin yağının alım fiyatı son bir ayda yüzde 35 artarak 190 TL'ye yükselirken cizemlik yemeklik yağ ise 305 TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıllarda düşük fiyatları nedeniyle üreticileri zorda bırakan ve pek çok çiftçinin maliyeti karşılamadığı gerekçesi ile ürünü ağacında bıraktığı zeytin meyvesi son açıklanan fiyatlarla kıymete bindi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlar yaklaşık 2 yıldır zor günler yaşayan zeytin üreticinin umutlarını yeşertti. Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da zeytinde sezonu hareketliliği sürerken, zeytinyağı fiyatları da açıklandı. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlara göre; yemeklik yağlarda 0,3 asit 305 TL, 0,5 asit 295, 0,8 asit 290 TL, 1 asit 265 TL, 1,5 asit 245 TL, 2 asit 225 TL olarak açıklandı. Diğer naturel sızma yağlarda ise; 0,3 asit 295 TL, 0,5 asit 285 TL, 0,8 Asit 280 TL, 1 asit ham yağ ise 202 TL olarak açıklandı.