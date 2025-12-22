Son dakika: Gram altın 6 bin lirayı aştı! 22 Aralık Pazartesi canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı. Ons altın, ABD'de faiz indirimlerinin süreceğine yönelik artan beklentiler ve ABD ile Venezuela arasında artan gerilimle birlikte 4.400 dolar bandına yükseldi.

Ons altının yükselmesiyle iç piyasada gram altın haftaya rekorla başladı. Altının gramı 6 bin lirayı aştı.

İç piyasada gram altın 6 bin 58 liradan, çeyrek altın 9 bin 977 liradan, yarım altın 19 bin 986 liradan, tam altın ise 39 bin 780 liradan satılıyor.