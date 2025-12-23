Altın fiyatları artmaya devam ediyor! 23 Aralık Salı canlı altın fiyatları...

Çeyrek altın 10 bin 132 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 362 liradan satılıyor.





ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edebileceği beklentileri ile ABD-Venezuela geriliminin daha da artabileceği endişeleri kıymetli metal fiyatlarını destekliyor.



Altının ons fiyatı bugün 4 bin 498 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, altına alternatif yatırım aracı olarak kabul edilen gümüşün ons fiyatı da 70 dolara ulaşarak rekor tazeledi.