Bakanlıktan işletmelere haksız kazanç denetimi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 27 artırılarak net 28 bin 75 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
EKİPLER SAHAYA ÇIKTI
Açıklamada, asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olduğu, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanarak, "Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.
Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, il ticaret müdürlükleri ve il tarım müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır.
İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirilmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.