Haberler Ekonomi Bakanlıktan işletmelere haksız kazanç denetimi Bakanlıktan işletmelere haksız kazanç denetimi Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.' ifadeleri kullanıldı. HABER MERKEZİ









Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 27 artırılarak net 28 bin 75 lira olarak belirlendiği kaydedildi.