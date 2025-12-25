Çeşme’de yılbaşı bereketi

Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Ege'nin kıyı ilçelerine yöneldi. Çeşme'de kış sezonu için hazırlıklar tamamlanırken, otel ve pansiyonlarda doluluk oranları da artmaya başladı.

OTELLERDE YÜZDE 85 DOLULUK

Kış atmosferiyle bütünleşen mimari, tatilcilere alternatif bir yılbaşı deneyimi sunarken, doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde de tam kapasiteye ulaşacağını öngörülüyor. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, "Yılbaşı için otellerde fiyatlar belirlendi. Hareketli bir yılbaşı bekliyoruz. Açık olan otellerde doluluk oranı yüzde 85'e ulaşmış durumda. Önümüzde yaklaşık bir hafta var ve bu oranın yüzde 90'ı aşacağına inanıyorum" dedi.