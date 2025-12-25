Değerli kağıtların yeni satış bedelleri belirlendi

Değerli kağıtların 2026 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, noter kağıdı ve beyanname bedeli 149 lira, protesto, vekaletname, resen senet bedeli 298 lira, pasaport bedeli 1351 lira, ikamet izni bedeli 964 lira oldu. Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için 220 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı için ise 440 lira ödenecek. Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.