EGİAD 35. yılında geleceğe nefes oldu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), 35. yılı sebebiyle Ege Orman Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "EGİAD 35. Yıl Otoyol Ağaçlandırma Projesi" kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi. Proje kapsamında 2 bin 150 adet fidanın toprakla buluşacağı belirtildi. İzmir-Çeşme Otoyolunda düzenlenen fidan dikim etkinliğine EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Ege Orman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Bakioğlu, Ege Orman Vakfı Başkanı Vekili Enver Bakioğlu, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, EGİAD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. EGİAD'ın 35 yılı kurumsalda yalnızca ekonomik ve sosyal kalkınmaya değil, rehberlik eden bir terapiyi benimsediğini vurgulayan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, "İzmir'de yaklaşık 10 bin 600 dönümlük alanın zarar görmesi, bugün yalnızca üzülmenin yeterli olmayışı, sorumluluk almamız özelliği hatırlattı. EGİAD olarak bu bilinçle hareket ettik ve 35. yılımıza yakışır, kalıcı bir çevre projesini hayata geçiriyor" dedi.