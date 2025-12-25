KOBİ’ler ihracat ve ithalatın yıldızı oldu

Türkiye'de 2024 yılında yapılan ihracatın yüzde 29.6'sına, ithalatın da yüzde 15.9'una küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) imza attı. Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri"ni açıkladı. Geçen yıla ilişkin toplam ihracatın yüzde 29,6'sı, ithalatın ise yüzde 15.9'u KOBİ'ler tarafından yapıldı. 2024 yılı toplam ithalatında, mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 0.9, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 5.2, orta ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 9.8 oldu. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 84.1 olarak gerçekleşti. KOBİ'lerin ithalatının yüzde 65.6'sı ticaret, yüzde 25.8'i ise sanayi sektöründe gerçekleştirildi.