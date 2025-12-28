Bayraktar: Geleceğe yürümek için farklı olmanız gerekiyor

Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) Mütevelli Heyeti Üyesi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KÜME Vakfı tarafından düzenlenen "Tasarım İşi" etkinliğine katıldı. Baykar'ın hikayesinde kimseye benzememe olduğunu ifade eden Selçuk Bayraktar, "Baykar'ın tasarımla alakalı en önemli sözü nedir diye sorsanız bana rahmetli babamın bir lafı vardı, 'insanlar uçağı yaptı mı kuşa benzer ama Laz uçak yaptı mı balığa benzer.' Baykar'ın hikayesi özünde kimseye benzememe. Biz çok büyük bir üretim ülkesiyiz. Geleceğe yürüyebilmek için farklı olmanız gerekiyor. Baykar'ın bütün tasarımlarına bakacak olsanız tümüyle özgün bir form seçtiğini görürsünüz. Doğaya bakıp kuş yerine balığı seçtik. Normalde balık denizde yüzer. Herkes tasarımlarını kuşlara benzetmeye çalışır bizim uçaklar balığa benziyor" dedi.