Haberler Ekonomi Sahte ilana artık geçit yok! Fiyat artışlarının önüne geçilecek Sahte ilana artık geçit yok! Fiyat artışlarının önüne geçilecek Son dakika haberleri...Sahte ilanların ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilecek düzenleme geldi. 1 Şubat 2026'dan itibaren satılık konutlar dahil tüm satılık taşınmaz ilanlarında (konut, arsa, işyeri) yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek.









Emlakçılar, mal sahibi tarafından yetki doğrulaması yapılmadan satılık taşınmaz ilanı giremeyecek. İkinci el ilanların yer aldığı platformlarda yaşanan sorunların çözümü için önce Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kurulmuştu. İlan platformları ile EİDS arasında kurulan entegrasyon sayesinde 1 Kasım 2023'ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlandı. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak'ta kiralık taşınmazlar, 7 Nisan itibarıyla da satılık işyeri ilanları için zorunlu hale geldi. Şimdi bu kapsama satılık konutlar da eklendi. 1 Şubat 2026'dan itibaren satılık konutlar dahil tüm satılık taşınmaz ilanlarında (konut, arsa, işyeri) yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyecek.

NASIL İŞLEYECEK?

Bireysel ilan girecekler için bir yetki doğrulama şartı yok. Vatandaş kimlik doğrulması ile ilan girebilir. Bireysel ilanlar sadece taşınmazın sahibi, taşınmaz sahibinin eşi veya birinci ve ikinci derece kan hısımları tarafından verilebilir.