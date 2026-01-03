Kağıt fatura dönemi sona erdi

DIJITAL dönüşüm çalışmaları kapsamında, ticari hayatta kağıt fatura dönemi geride kaldı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile kademeli olarak düşürülen e-fatura ve e-arşiv fatura geçiş sınırlarının ardından, işletmelerin neredeyse tamamı dijital sisteme entegre oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin son yıllarda hız kazanan "dijital vergi dairesi" vizyonu meyvelerini verdi. 1 Ocak'tan itibaren artık kağıt fatura ve kağıt defterler ortadan kalktı. Artık işletmelerin türü, cirosu veya fatura tutarının önemi bulunmuyor. Faturaların ve kanuni defterlerin tamamen elektronik belge ve elektronik deftere dönüştüğü bir döneme girildi. Böylece faturalar artık dijital ortama taşındı.