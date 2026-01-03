Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimleri tam gaz

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık'ta Adıyaman ile başladı. Kura çekimleri, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede hak sahipliğini belirleyecek kuralar 27 Şubat'a kadar devam edecek.
240 AYA VARAN VADE İMKANI
"EV Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40'ı yani 200 bini, 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bini, 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. İlk teslimatın ise Mart 2027'de olması planlanıyor.