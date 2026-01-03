Yüzyılın Konut Projesi’nde kura çekimleri tam gaz

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık'ta Adıyaman ile başladı. Kura çekimleri, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen projede hak sahipliğini belirleyecek kuralar 27 Şubat'a kadar devam edecek.