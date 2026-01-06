Bakan Kurum sosyal konutlara başvuru rakamlarını açıkladı

Bakan Kurum, Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, 'Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 500 bin sosyal konut inşa edeceğimiz 'Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 242 vatandaşımızın başvuruları geçerli sayıldı. Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı" dedi.

'HIZLA İNŞA SÜRECİNE BAŞLAYACAĞIZ'

Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Kurum, "Sosyal konutlarımızın hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgemizden başladık. İlk olarak Adıyaman'da kuraları çektik. Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da törenlerimizi yaptık. Her ilimizde bakan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, vatandaşlarımızın katılımıyla törenler gerçekleştiriyoruz. Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız" ifadelerini kullandı.