Bakan Uraloğlu duyurdu! Ankara-Samsun Hızlı Tren Projesi başlıyor

"2030'A KADAR ZENGEZUR KORİDORU'NU DEVREYE ALMIŞ OLURUZ"



Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı'nın 224 kilometrelik uzunluğuyla Zengezur Koridoru için önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projede temelin geçen yılın atıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Uraloğlu, Zengezur Koridoru'na ilişkin, "Azerbaycan tarafı da çalışmalara devam ediyor. Nahçıvan tarafında da eksik olan işler var. Muhtemelen bu sene Azerbaycan tarafı başlar. Diğer Zengezur geçişi biliyorsunuz ABD'nin de devreye girmesiyle başlayan bir süreçti. Orada da bu yıl içinde bir gelişme olacağını öngörüyoruz. 2030'a kadar Zengezur Koridoru'nu devreye almış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ankara'yı kuzeye bağlayacak Ankara-Kırıkkale (Delice)-Çorum-Samsun Projesi'ndeki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Geçen yıl Çorum'a kadar olan bölümünün ihalesini yapmıştık ve çalışmalara başlamıştık, çok hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi 2026'da Çorum ile Samsun arasını Yatırım Programı'na alıyoruz, kararını verdik. Aldıktan sonra yılın ilk yarısında oranın ihalesini de yapmış oluruz."

