Kuşadası limanı binleri ağırladı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, geçen yıl 2 milyon 138 bin 136 kruvaziyer yolcu sayısıyla 2013 yılından sonra ilk defa 2 milyon seviyesinin aşıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Kuşadası Limanı'nın ise zirvede yer aldığını açıkladı









Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı bir açıklama yaparak Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kruvaziyer gemi ve yolcu istatistiklerini değerlendirdi. Limanlara uğrayan gemi sayısının Aralık 2025'te 28 olduğunu belirten Uraloğlu, söz konusu ayda yüzde 16.3 artış ve 40 bin 773 yolcuyla aralık ayları içerisinde en yüksek kruvaziyer yolcu sayısına ulaşıldığını aktardı.

2025'TE 617 GEMİ GELDİ

Uraloğlu, limanlar bazında yıllık verilere ilişkin şunları kaydetti: "Kuşadası, 2025'te 617 ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Burayı sırasıyla 265 kruvaziyer gemiyle İstanbul limanları ve 116 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı takip etti. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde Kuşadası, 995 bin 843 ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Burayı sırasıyla 625 bin 517 yolcuyla İstanbul limanları ve 138 bin 166 kruvaziyer yolcuyla Bodrum Limanı takip etti.