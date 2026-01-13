Market hem üreticiyi hem de tüketiciyi vuruyor! Birçok üründe fark yüzde 100’ü geçti

VADE 12 AYA ÇIKTI!

Maliyet yükü dışında marketler üreticiyi vade kıskacına da almış durumda. Zincir marketlerde geri ödeme vadeleri en iyi ihtimalle 60 günle başlıyor, bazı ürün ve anlaşmalarda bu süre 8 aya, hatta 12 aya kadar uzuyor. Üretici hammaddesini peşin alıp, personel maaşını her ay ödeyip, raf ve operasyon giderlerini üstlenirken sattığı ürünün parasını aylar sonra tahsil edebiliyor. Finansman yükü tamamen üreticinin üzerinde kalıyor.

Bir bakliyat firması sahibi, sistemin geldiği noktayı şu sözlerle özetliyor: "Geçen yıl ödediğimiz raf bedelinin bu yıl iki katı kesilmeye başlandı. İtiraz ederseniz ürününüz raftan indiriliyor. Alternatif satış kanalı yok. Tekel gibi bir yapı var." Marketler ise yeni komisyon bedellerine artan kira, personel ve enerji giderlerini gerekçe gösteriyor. Ancak fiyat artışlarının çoğu zaman maliyet artışının üzerinde gerçekleşmesi, kamuoyunda soru işaretleri yaratıyor. SABAH'ın sahada yaptığı son araştırmalara göre, üretici ile market rafı arasındaki fiyat farkı bazı ürünlerde yüzde 100'lere ulaşmış durumda. Örneğin tüm üretim, lojistik ve operasyonel maliyetlerini karşılayarak bir ürünü 100 TL'ye zincir markete veren bir üretici, aynı ürünü rafta 200 liraya görüyor.