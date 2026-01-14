Ünlü pastanenin kaçak bölümleri yıkıldı

BEŞİKTAŞ Bebek'te bulunan Baylan Pastanesi'nin kaçak bölümleri yıkıldı. Çalışmalar kapsamında pastanenin imalathane olarak kullanılan bölümüyle caddeye bakan kısımları yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri dün sabah saatlerinde pastanenin kaçak bölümlerinde incelemeler yaptı. Yıkım öncesi yapılan incelemelerde Boğaziçi Koruma Sit Alanı içerisinde kalan pastanenin belirli bölümlerinde mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi ardından da ilgili yasal işlem başlatıldı.

İMALATHANE OLARAK KULLANILIYORDU

ENCÜMEN tarafından yıkım kararı alınan yapı, 4 Eylül 2025'te yıkım programına alındı. Açılan davalar sonucu idare mahkemeleri tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle yıkım yapılamadı. İBB Hukuk Müşavirliği'nin itirazları sonrası, yürütmenin durdurulması kararı kaldırıldı. Ardından pastanenin kaçak olan bölümleri yıkım programına alındı. Ekiplerce, Boğaziçi Koruma Sit Alanı içerisinde kalan, cadde cephesinde ve 22 ile 23 parsellerde yer alan mevzuata aykırı bölümler kaldırıldı. Kaldırılan bölümlerin pastanenin imalathanesi olarak kullanıldığı öğrenildi. Ekipler bu bölümün yanı sıra, binanın yola bakan tarafındaki kaçak bölümlerin de yıkımını yaptı.