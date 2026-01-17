OSB’lere 2026’da 34 milyar lira kaynak geliyor

SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'nda organize sanayi bölgeleri (OSB) için 17.6 milyar lira, sanayi siteleri için 16.4 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi. Kacır, açıklamasında, sanayiye yönelik 34 milyar liralık kaynağa dikkati çekerek, şunları kaydetti: "OSB'lerimiz için 17.6 milyar lira, sanayi sitelerimiz için 16.4 milyar lira kaynak ayrıldı. 2025'te OSB'lerde yürüttüğümüz 166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar lira, 77 sanayi sitesi yapım projesi için 9.7 milyar lira kaynak sağladık. Sanayi altyapımızı güçlendirmeye, girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."