Torbalı ihracatta 65 ili geride bıraktı

İZMIR 'IN önemli sanayi ilçelerinden Torbalı 'da 2025 yılında yapılan ihracat 65 ili geçti. Torbalı Ticaret Odasından (TTO) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilçede 2 milyar 22 milyon dolar dış satım gerçekleştirildi.İlçede geçen yıl en fazla dövizi 454 milyon 35 bin dolarla tütün sektörü sağladı.

"AZ KAYIPLA ATLATTIK"

BUNU 216 milyon 106 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 165 milyon 487 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 145 milyon 124 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamulleri takip etti. TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, ihracat açısından zorlu geçen 2025 yılındaki dış satımla 65 ili geride bıraktıklarını belirtti. Küresel talepte yaşanan daralma, finansmana erişimdeki güçlükler ve artan maliyet baskılarının birçok sektörü etkilediğini ifade eden Olgun, şunları kaydetti: "Birçok sektörde ciddi daralmaların yaşandığı, pazar koşullarının zorlaştığı bu dönemde Torbalı'nın 2 milyar doların üzerindeki ihracat hacmini koruması son derece kıymetli. İlçemiz, özellikle tütün gibi döviz bazlı güçlü sektörleri, sanayi altyapısı ve tarıma dayalı üretim çeşitliliği sayesinde zorlu süreci görece sınırlı bir kayıpla atlatmayı başardı."