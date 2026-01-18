Bluefın Çeşme balıkçıları buluşturuyor

TÜRKIYE'NIN önde gelen sportif balıkçılık organizasyonlarından Bluefin Çeşme Sportif Balık Avı Turnuvası (Bluefin Cesme Fishing Tournament), bu yıl 1-3 Mayıs tarihlerinde Türkiye'nin en büyük kitap, kültür ve sanat platformu D&R sponsorluğunda gerçekleştirilecek. CCN Holding ana sponsorluğunda Çeşme Dalyanköy'de yapılacak etkinlikle ilgili Çeşme Boyalık Beach Hotel'de genel koordinasyon toplantısı düzenlendi. Toplantıya kamu kurumları ve yerel yönetim temsilcilerinin yanı sıra Bluefın yönetim kadrosunda yer alan sponsorlar, organizasyon paydaşları ve akademik çevrelerden geniş katılım oldu.

ÇOK PAYDAŞLI YAPI

Kültür, sanat ve toplumsal faydayı odağına alan marka duruşuyla sponsor olan D&R, denizcilik kültürünü sürdürülebilirlik, bilimsel iş birlikleri ve çağdaş yaşam değerleriyle buluşturan Bluefin organizasyonlarının 2026 vizyonunda bir kez daha destek oluyor. Katılımcıları kitap ve müziğin büyülü yolculuğuna çıkarmaya hazırlanan D&R, bu sene de deniz, çevre ve bilim temalı yayınlar, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla organizasyonun çok paydaşlı yapısına katkı sağlamayı hedefliyor.