Fahiş fiyata milyonluk ceza Fahiş fiyata milyonluk ceza Ticaret Bakanlığı, e-ticaret sitelerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında inceleme başlattı. Fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası geliyor HABER MERKEZİ









Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, e-ticaret sitelerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler gerçekleştirildiğini, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere, aykırılık başına 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari para cezası uygulanmasına karar verileceğini bildirdi.

İNCELEME BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'e-ithalat' olarak bilinen basitleştirilmiş gümrük sistemi kapsamında, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğinin ardından bazı şikayetlerin ulaştığı belirtildi. Bu kapsamda, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Olası fiyat artışlarının, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında ilgili e-ticaret pazaryerleri nezdinde incelemeler başlatılmış, yüksek oranlı da incelenmesi ihtiyacı doğmuştur. Derhal harekete geçilerek, lı fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere ilişkin olarak pazaryerlerinden sürekli olarak bilgi ve belge talep edilmektedir" açıklaması yapıldı.