Site aidatları enflasyonun üzerınde olamayacak

Vatandaşlardan gelen fahiş aidat fiyatlarına yönelik de yasal düzenleme getirileceğini belirten Kurum, "Fahiş aidat artışlarına karşı kapsamlı bir mevzuat hazırladık Aidat artışları enflasyonun üzerinde olamayacak. Site yönetim şirketleri bakanlığımız tarafından belgelendirilecek ve yılda en az bir kez denetlenecek" dedi. Bakanı Kurum, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte yapılan duanın ardından kura çekimini gerçekleştirdi.

SOSYAL DONATILAR

TOKİ Başkanlığı eliyle bugüne kadar 1 milyon 753 bin sosyal konut üreterek, 5 milyondan fazla dar gelirli vatandaşın ev sahibi olduğunu belirten Bakan Kurum, "Yetmez dedik ve Yüzyılın Konut Projesi'ni başlattık. 9 bin 659 konutun 8 bin 500'ü merkezde, 150'si Akçadağ'da, 30'u Arapgir'de, 50'si Arguvan'da, 65'i Darende'de, 300'ü Doğanşehir'de, 40'ı Doğanyol'da, 300'ü Hekimhan'da, 75'i Kale'de, 70'i Kuluncak'ta ve 79'u Yazıhan'da inşa edilecek. Sosyal donatılara da yer verilecek ve mahalle konakları, çocuk oyun alanları, bakım evleri, aile sağlık merkezleri ve spor salonları da inşa edilecek" diye konuştu.